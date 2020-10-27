В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео) 9 ноября в 13:27 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ЗАЗ» по ул. Василия Стуса в г. Кролевец.

О пожаре сообщил владелец автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен салон автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на моторный отсек легковушки и рядом расположенный сарай.

В 13:35 возгорание локализовали, а в 13:40 - потратив на тушение в полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.