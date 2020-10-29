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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02222

На Сумщину за 10 месяцев поступило 3989 комплектов «Пакет малыша»

Замдиректора областного Департамента социальной защиты населения Людмила Мусияка рассказала о реализации в Сумской области пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» и возможность родителей получить «Бэби-боксы».

По словам Людмилы Мусияки, в Сумскую область на протяжении января-октября 2020 года поступило 3989 комплектов одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша», переданных в родильные дома. Остаток пакетов на начало года составлял 702 комплекта.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в родильных домах и структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, городских советов области выдано 4655 единиц одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша». Остаток составил 36 единиц: г. Ромны - 14 шт., г. Глухов - 16 шт., г. Кролевец - 6 шт.

На сегодня в области реализуется пилотный проект по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».

Проект монетизации позволяет выбрать самостоятельно перечень товаров, которые можно купить, и делает его гораздо шире, чем это предусмотрено для натуральной помощи «пакет малыша»; учесть индивидуальные потребности каждого ребенка, в частности, особенности его физического развития; средства денежной компенсации можно потратить в течение года, то есть использовать в период, когда семья больше в них нуждается; любое заведение торговли может присоединиться к пилотному проекту и быть включенным в реестр, размещенный на официальном сайте Минсоцполитики и т.п.

В области на прошлой неделе 182 человека обратились с заявлением о назначении денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша», назначена компенсация 109 лицам.

Справка

На Сумщине 9 торговых сетей или 57 розничных торговых точек присоединились к публичному договору о реализации пилотного проекта и внесены в Реестр предприятий торговли на сайте Минсоцполитики https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses.

Общество
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