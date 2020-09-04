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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Умер избранный мэр Конотопа

Александр Луговой, которого выбрали мэром Конотопа 25 октября, умер от осложнений COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Информацию подтвердил народный депутат Украины по конотопскому округу Игорь Молоток.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", - написал он в фейсбуке.

Александр Луговой заболел еще до выборов, был в больнице, а 31 октября писал в Фейсбуке, что идет на поправку…

В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец, набрав 37% голосов пришедших на выборы конотопчан.

Он работал заместителем начальника в филиале «Конотопский райавтодор», был фермером, выращивал смородину. Также Луговой был депутатом Сумского областного (2010-2014 г.) и Конотопского районного совета трех созывов. Его жена - советник главы Конотопского районного совета.

В начале 2000-х работал директором на Подлипненском кирпичном заводе, потом - на хлебозаводе «Дубовязовский». В 2010-2014 гг. был главой Конотопской районной администрации.

В 2006 году Луговой баллотировался в Сумской областной совет от «Партии регионов». В 2007 году баллотировался от этой партии в Верховную Раду Украины, однако не был избран. На местных выборах 2015 года от «Воли народа» он баллотировался в Сумской областной совет, Конотопский городской и районный совет, и на должность Конотопского городского головы. Был избран депутатом Конотопской райсовета.

 
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