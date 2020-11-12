ЦИК назначила повторные выборы в Конотопе Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы в Конотопе из-за смерти избранного мэра Александра Лугового.

Кроме того, повторное голосование состоится в Киевской, Черниговской и Винницкой областях.

В Новгород-Северском на Черниговщине выборы городского головы состоятся 17 января 2021 года, поскольку избранный на выборах 25 октября Олег Бондаренко умер. Также из-за смерти избранного городского головы Анатолия Федорчука 31 января 2021 года повторные выборы состоятся в Борисполе Киевской области. По Конотопу дату повторных выборов еще не назначили, поскольку местная ТИК еще не получила свидетельство о смерти Александра Лугового.

В то же время в Броварах Киевской и в селе Улановка Винницкой областей повторное голосование назначил суд. Так, в Броварах суд удовлетворил иск кандидата от партии «Голос» Даниила Саюка: он просил отменить результаты из-за нарушение тайны голосования, заявив, что бюллетени были пронумерованы.

Суд также признал несостоявшимися, выборы сельского головы Улановка по иску проигравшего кандидата, пишет Суспільне.