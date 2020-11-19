На Сумщине 20 124 случая СOVID-19: подробности По состоянию на 19 ноября в Сумской области 20124 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 610 человек (Сумы - 218, Шостка - 32, Конотоп - 37, Ромны – 30, Ахтырка - 20, Глухов - 31, Лебедин - 31, Белопольский р-н - 35, Бурынский р-н - 26 В.-Писаревский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 6, Краснопольский р-н – 13, Кролевецкий р-н - 6, Лебединский р-н - 4, Л.-Долинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 8, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н – 16, Сумской р-н - 61, Тростянецкий р-н – 17, Шосткинский р-н - 7, Ямпольский р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 291 летальный случай, из них за минувшие сутки - 8 (Сумы - 3, Лебедин - 1, Бурынский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 7445 человек, из них за минувшие сутки - 171 (Сумы - 60, Конотоп - 29, Ромны – 25, Ахтырка - 1, Лебедин - 8, Бурынский р-н - 3, В.-Писаревский р-н - 1, Конотопский р-н - 6, Л.-Долинский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Путивслькийр-н - 6, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 26, Ямпольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 11683 случая заболевания, в Сумском районе - 1364, Белопольский район - 528, Бурынский район - 330, пгт Великая Писаревка - 33, г. Глухов - 401, Глуховский район - 109, г. Конотоп - 854, Конотопский район - 145, Краснопольский р-н - 145, Кролевецкий район - 515, г. Лебедин - 600, Лебединский р-н - 88, Липово-Долинский р-н - 73, Недригайловский район - 251, г. Ахтырка - 640, Ахтырский р-н - 164, Путивльский район - 103, г. Ромны - 695, Роменский район - 224, Середина-Будский р-н - 64, Тростянецкий район - 420, г. Шостка - 514, Шосткинский р-н - 40, Ямпольский р-н - 141.