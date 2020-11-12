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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16217

Сумские футзалисты проиграли ривненским

Сегодня, 20 ноября, в Сумах прошла игра 12-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В манеже СумГУ АФФК «Сумы» принимал «Кардинал-Ривне». Команды были соседями по турнирной таблице и боролись за пятое место.

Счет уже на первой минуте открыл Роман Зеленский. На 6-й Никита Шпигар сравнял, а на 10-й Роман Горпинич вывел гостей вперед. На 16-й минуте Руслан Острога сравнял, а спустя две минуты Василий Кефа вывел наших вперед. Однако на 20-й счет снова равный, – забил Анатолий Милинький.

Во втором тайме забивали только гости: Роман Горпинич оформил дубль на 25-й минуте, Александр Бондар установил окончательный счет на 36-й.

В итоге 3:5 – гости отомстили сумчанам за поражение в первом круге.

Остальные матчи тура:

«ХИТ» (Киев) 4-2 «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка)

«Продэксим» (Херсон) 5-1 «Монолит-Viva Cup» (Харьков)

Матч «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Сокол» (Хмельницкий) пройдет завтра.

Пока АФФК «Сумы» остается на 6-ом месте с 11 очками. Лидирует «Продэксим» - 27, дальше «ХИТ» - 24, «Энергия» (Львов) – 22…

Спорт
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