В Глухове остановка не выдержала испытания снегом Сегодня, 21 ноября, как и обещали синоптики, с самого утра в Глухове зарядил снег и фактически беспрерывно шел до полудня.

Неприятным последствием снегопада стало падение остановки по ул. Гоголя – под натиском снежного покрова рухнула металлическая опора, пишет Глухів.інфо.