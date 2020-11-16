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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Нового перевозчика не будет: маршрут №51 в Сумах будет обслуживать то же предприятие

На маршруте №51, который обслуживало ООО «СНД-Автотранс», будут работать правопреемники перевозчика.

Об этом рассказал начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. Директор и учредитель предприятия Сергей Овсянко умер на прошлой неделе, пишет Суспільне.

Сейчас на маршруте, по словам жителей села, не хватает транспорта. Староста Песчанского округа Владимир Мечик говорит, что 80% жителей ездят в Сумы именно маршруткой. Едут на работу, учебу или к врачу.

«Очень серьезные проблемы у нас с пассажирскими перевозками в связи с тем, что 51-й маршрут является тупиковым. И если она не пришла, то людям выехать нечем. Дело в том, что тот подвижной состав, который ездит на Песчаное, он, можно сказать, в таком уж старом виде и часто ломается», - рассказывает Владимир Мечик.

По словам старосты Песчаного, в следующем году должны купить на маршрут в село новые коммунальные автобусы. Однако в отделе транспорта Сумского горсовета на такие надежды говорят, что пока приобрести новые автобусы, возможности нет.

«Там работает предприятие «СНД-Автотранс». По договору должно работать пять автобусов. Сегодня утром выехали четыре. Я лично поехал на предприятие и проверил время, когда выезжали автобусы, когда проходили медицинский и технический осмотр. Все совпадало, все по графику, но одна машина сейчас не выехала на работу по графику», - говорит начальник отдела транспорта Сумского горсовета Сергей Яковенко.

По опоздания автобуса, Сергей Яковенко предполагает, что это из-за гололеда.

Общество
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