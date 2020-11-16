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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24417

В Сумах отложено рассмотрение дела по обвинению свободовца в организации нападения на двух нардепов

Отложено рассмотрение дела по обвинению мужчины в организации и приготовлении насильственных действий в отношении двух народных депутатов Украины.

Сегодня, 24 ноября, по ходатайству прокурора в связи с его болезнью, отложено рассмотрение дела по обвинению мужчины в организации и приготовлении в отношении народных депутатов Украины насильственных действий в связи с их государственной и общественной деятельностью (ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 346 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 13 час. 00 мин. 7 декабря.

По данным следствия, обвиняемый, будучи противником земельной реформы, предложил молодым людям 2 тыс. долларов США за нападение на двух сумских народных депутатов. Половину суммы передал исполнителям в качестве аванса, остальные обещал отдать после выполнения заказа.

Речь идет о главном свободовце Сумщины Николае Алифанове.

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