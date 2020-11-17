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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:301319

Под Сумами на производстве погиб работник

Полиция устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая на производстве.

Происшествие произошло 24 ноября на одном из частных перерабатывающих предприятий Сумского района.

43-летней работник попал в сортировочную машину и получил телесные повреждения, от которых через несколько часов скончался в отделении реанимации.

Работники полиции оперативно прибыли на предприятие и осмотрели место происшествия.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека), в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Правоохранители призывают всех граждан безоговорочно соблюдать установленные правила безопасности на производстве, а администраций и владельцев предприятий - беречь жизнь и здоровье своих работников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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