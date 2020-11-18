Сумские дорожники модернизируют светофорные объекты КП «Дорремстрой» для безопасности и комфорта граждан, а также уменьшение аварийности на дорогах города постоянно совершенствует работу светофорных объектов.

Сейчас их в областном центре 64. Почти все светофоры в Сумах имеют современное оборудование. Осталось только четыре объекта, которые еще имеют устаревший тип контроллеров и нуждаются в модернизации. В ближайшее время КП «Дорремстрой» планирует переоборудовать и их.

Последний светофорный объект, который модернизировало предприятие - на перекрестке ул. Харьковская и ул. Сергея Табалы. Также в сентябре появился новый светофорный объект на перекрестке пр-та Шевченко и ул. Новомостянская.

Для усиления безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах КП «Дорремстрой» приобрело и установило по городу 10 светодиодных знаков «Пешеходный переход». Такие дорожные знаки с подсветкой помогают улучшить видимость в вечернее и ночное время, их хорошо заметно, независимо от погодных условий с разных углов зрения и на максимальной дистанции (в отличие от стандартного свет отражающего знака, который виден только при попадании света фар автомобилей).

Сейчас такие знаки установлены на ул. Ивана Харитоненко, ул. Роменская, пр-те Шевченко, ул. Прокофьева, ул. 20 лет Победы. Работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, КП «Дорремстрой» работает над внедрением автоматизированной системы управления дорожным движением на улицах Сум. Сейчас системой полностью охвачены ул. Харьковская, ул. Ильинская, ул. Вячеслава Чорновола и ул. Роменская. К тому же на ул. Харьковская (от ул. Линейная до ул. Героев Сумщине) сейчас действует так называемая «зеленая волна» - это работа светофоров в режиме, при котором зеленый свет горит на всей улице, позволяя транспорту максимально быстро проезжать отрезок, а не ехать от перекрестка к перекрестку, останавливаясь на каждом светофоре.