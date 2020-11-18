Когда коронавирус в Украине пойдет на спад: Степанов дал ответ

Вторая волна коронавируса в Украине должна пойти на спад после окончания этой зимы уже с марта, однако до этого эпидемиологическая ситуация будет напряженной.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью в передаче "Зе Интервьюер", пишет РБК-Украина.
Степанов обратил внимание, что коронавирус - это все же респираторная болезнь, и в марте начинается спад всех респираторных болезней, которые имеют сезонность.
"Коронавирус доказал, что у него сезонность не такая, как у обычного гриппа, но все же летом у нас были небольшие цифры", - отметил глава Минздрава.
Также он пояснил, что соответствующий прогноз относительно ожидаемого спада COVID-19 в марте следующего года дают украинские и зарубежные специалисты эпидемиологи.