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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05138

Кабмин возобновил выдачу "пакетов малыша" при рождении ребенка

Кабмин утвердил порядок предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи — "Пакеты малыша", а также порядок использования средств на эти цели.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, "Пакет малыша" может быть выдан в учреждении здравоохранения. В случае отсутствия в нем такой помощи или рождения ребенка вне медучреждения "Пакет малыша" выдают в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Также предлагается предоставить возможность, в виде исключения, выплачивать денежную компенсацию стоимости единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" на детей, родившихся с 24.10. 2020 года по 01.01 2021 года, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка натуральной помощи "Пакет малыша" по независящим от получателя причинам.

В 2021 году реализация программы "Пакет малыша" потребует государственного финансирования в размере 1,751 млрд грн.

Единовременная натуральная помощь "Пакет малыша" предоставляется на детей, рожденных начиная с 24 октября 2020 года включительно.

 
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