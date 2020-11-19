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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Стали известны подробности пожара на Тополе в Сумах (видео)

27 ноября в 6:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании кровли производственного здания на ул. Скрябина в Сумах.

На тушение направили дежурные караулы 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей. По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло на кровле здания, общая площадь которой составляла около 1,5 тыс. кв. м. С помощью выдвижных лестниц удалось попасть на высоту около 5 м, где и происходило горение. Порывами ветра огонь быстро распространялся. На тушение спасатели оперативно дополнительно привлекли отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Усложняло ситуацию то, что очаг пожара находился в середине кровли, а так как чердачного помещения в здании не было, пришлось разбирать металлическое покрытие, чтобы попасть к непосредственному очагу пожара, где горела деревянная обрешетка. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны направляли для дозаправки от пожарного гидранта.

В 7:48 удалось локализовать возгорание на площади около 100 кв. м, предотвратив дальнейшее распространение пламени как на всю кровлю, так и непосредственно на помещения здания. В 8:39, использовав около 30 т воды пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 21 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас причина пожара устанавливается.

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