Своевременное сообщение сумчанина на 102 помогло патрульным, спасателям и медикам спасти женщине жизнь (видео) Обеспокоенный житель одной из многоэтажек на улице Романа Атаманюка позвонил на линию 102 и сообщил, что волнуется за женщину из соседней квартиры.

Также он добавил, что она не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки.

Заявитель встретил патрульных у двери в квартиру. Он рассказал инспекторам, что соседка звонила ему с полчаса назад, но речь ее была непонятной. Затем связь и вовсе прервалась. На повторные телефонные звонки женщина не отвечала. А за закрытыми дверями слышно было только стон гражданки.

Ни родственников, ни соседей, которые имеют ключи от квартиры, стражи порядка не нашли. Понимая, что жизни и здоровью женщины угрожает опасность, стражи порядка вызвали спасателей и бригаду медиков.

После того, как спасатели открыли дверь, патрульные обнаружили на полу 70-летнюю женщину, которая не могла пошевелиться. Осмотрев ее, врачи подтвердили, что гражданка имела признаки инсульта. После оказания неотложной помощи, патрульные помогли транспортировать ее к автомобилю «скорой». Женщину немедленно госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи. Сейчас она находится под наблюдением медиков.