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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2298

Правоохоронці Сумщини долучились до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

Сьогодні поліцейські області разом з активістами та представниками громадських організацій вийшли на центральну площу Сум аби закликати громадян спільно зупинити насильство у всіх його проявах.

Сьогодні на площі Незалежності працівники управління превентивної діяльності, патрульної поліції, управління дотримання прав людини, представники Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадської організації Українська Гельсінська спілка з прав людини провели акцію із закликами зупинити насильство. Організатори та учасники заходу ставили за мету припинення непорозуміння в сім'ях та профілактику жорстокої поведінки, безнаглядності дітей, та намагалися донести перехожим розуміння того, що будь-яке насилля є порушенням прав людини. 
Поліцейські розповідали громадянам про заходи попередження або протидії насильству, повідомляли куди звернутись за допомогою, роздавали перехожим буклети щодо протидії домашньому насильству, кульки та вирізані з паперу долоні, як символом того, що люди не згодні замовчувати цю проблему і бажають разом її зупинити. Сумчани охоче долучалися до акції. Молоді мами з дітьми, літні люди, службовці і робітники підходили до стендів, аби виразити солідарність і заявити: «Я проти насильства».
Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем стосовно подолання насильства в сім’ї та формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до цього ганебного явища.
Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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