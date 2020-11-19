Юные сумские баскетболисты стартовали в ВЮБЛ Команда Сумской КДЮСШ №1 стартовала во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге.

24-28 ноября в г Днепре (СДЮСШОР №5) проходят игры первого этапа чемпионата Украины по баскетболу среди юношей в дивизионе А (юноши 2004 г.р.).

К сожалению, подопечные Игоря Борсука уступили во всех четырех играх.

В первый день сумские ребята попали под «каток» хозяев - СДЮСШОР №5, которые победили с разницей +100 очков - 127:27.

На второй день сумская команда также, как и в первый день, не смогла оказать сопротивление своим оппонентам из Харькова. В итоге счет - 37:104 в пользу «Политехник-КЗ ХПКСП ХОР».

С каждым днем игра команды КДЮСШ №1 улучшалась, поэтому в третьем матче против Сборной Донецкой области воспитанникам сумского баскетбола удалось продемонстрировать хорошую игру в нападении, но игра в защите осталась на слабом уровне, поэтому поражение - 54:94.

В последний игровой день состоялась игра против команды «ДОС ДЮСШ» (Днепр) – 43:50 в овертайме.