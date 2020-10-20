На Сумщине пьяная драка завершилась смертью

О смерти своего 62-летнего товарища в полицию сообщил местный житель. Полицейские выехали по указанному адресу и опросили жителей улицы, а тело покойника направили на экспертное исследование для установления причины смерти.
Как выяснили специалисты, мужчину при жизни сильно избили. Совокупность полученных травм и стала причиной его преждевременной смерти.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили ход событий, приведших к трагическим последствиям.
Выяснилось, что накануне гибели пострадавший употреблял дома спиртные напитки в обществе своего 61-летнего односельчанина. Во время застолья мужчины поссорились, а потом и подрались. Оставив товарища дома, гость ушел, - он никак не ожидал, что тот на следующий день умрет.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Шосткинской местной прокуратурой в суде доказана вина 57-летнего жителя г. Дружба, который избил до смерти собственную мать, а также занимался...
Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые убили знакомого....
Во время бытовой ссоры 58-летний житель города Конотоп задушил собственную жену. Чтобы скрыть преступление, мужчина пытался «списать» все на ее...
В селе Поповка Конотопского района 33-летний мужчина избил своего отца, в результате чего тот скончался на следующий день....
По предварительной информации, 15 октября в городе Ахтырка исчез 31-летний местный житель....