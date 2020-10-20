На Сумщине пьяная драка завершилась смертью В селе Вовна Шосткинского района во время совместного употребления спиртных напитков двое товарищей подрались. На следующий день один из них от полученных травм скончался, а другой пока дает свои показания следователям.

О смерти своего 62-летнего товарища в полицию сообщил местный житель. Полицейские выехали по указанному адресу и опросили жителей улицы, а тело покойника направили на экспертное исследование для установления причины смерти.

Как выяснили специалисты, мужчину при жизни сильно избили. Совокупность полученных травм и стала причиной его преждевременной смерти.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили ход событий, приведших к трагическим последствиям.

Выяснилось, что накануне гибели пострадавший употреблял дома спиртные напитки в обществе своего 61-летнего односельчанина. Во время застолья мужчины поссорились, а потом и подрались. Оставив товарища дома, гость ушел, - он никак не ожидал, что тот на следующий день умрет.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.