Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37277

Сумські пенсіонери хочуть розважатися

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Організація дозвілля для літніх людей у м. Суми».

«На сьогоднішній день більшість літніх людей у м. Суми після виходу на пенсію не мають можливості розвиватися та вести активний спосіб життя. Місцева влада робить акцент в будівництві спортивних та розважальних майданчиків для дітей та молоді, але майже не звертає увагу на культурні потреби наших з Вами бабусь та дідусів, що є проявом такої дискримінації, як - ейджизм.

Дана петиція направлена на організацію активного дозвілля для літніх людей у м. Суми, завдяки залученню влади до даного питання. Ми закликаємо, щоб 15% всіх запланованих заходів були орієнтовані на людей похилого віку або із їх залученням.

Серед культурно-масових заходів, які можна організувати для похилих людей, ми пропонуємо:

- турніри з нард, шахів, настільного тенісу і т. д.

- організовувати гуртки з рукоділля (шиття, в'язання, малювання і т. д.)

- організувати гуртки талантів (писання та декламування віршів, танці, хоровий спів і т. д.)

- проведення щорічних інтелектуальних ігор, на прикладі "ЩО? ДЕ? КОЛИ?"

На нашу думку, дана петиція є актуальною в зв'язку з обмеженим колом спілкування літніх людей та їх задоволенням соціальних потреб у саморозвитку та самоствердженні, як соціально активного суб'єкта суспільства. Прийняття петиції допоможе зменшити ризик захворювань характерних для даного віку недуг: депресія, інсульту та інфаркту, ожиріння, проблем з пам’яттю, увагою, мисленням і т.д.», - пише авторка петиції Сокрута Анна Михайлівна.

Общество
view counter

Статьи

Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
Сегодня 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
Сегодня 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Что следует знать о COVID-тестировании?
23.11.2020 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
23.11.2020 12:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.