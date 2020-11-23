Сумські пенсіонери хочуть розважатися На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Організація дозвілля для літніх людей у м. Суми».

«На сьогоднішній день більшість літніх людей у м. Суми після виходу на пенсію не мають можливості розвиватися та вести активний спосіб життя. Місцева влада робить акцент в будівництві спортивних та розважальних майданчиків для дітей та молоді, але майже не звертає увагу на культурні потреби наших з Вами бабусь та дідусів, що є проявом такої дискримінації, як - ейджизм.

Дана петиція направлена на організацію активного дозвілля для літніх людей у м. Суми, завдяки залученню влади до даного питання. Ми закликаємо, щоб 15% всіх запланованих заходів були орієнтовані на людей похилого віку або із їх залученням.

Серед культурно-масових заходів, які можна організувати для похилих людей, ми пропонуємо:

- турніри з нард, шахів, настільного тенісу і т. д.

- організовувати гуртки з рукоділля (шиття, в'язання, малювання і т. д.)

- організувати гуртки талантів (писання та декламування віршів, танці, хоровий спів і т. д.)

- проведення щорічних інтелектуальних ігор, на прикладі "ЩО? ДЕ? КОЛИ?"

На нашу думку, дана петиція є актуальною в зв'язку з обмеженим колом спілкування літніх людей та їх задоволенням соціальних потреб у саморозвитку та самоствердженні, як соціально активного суб'єкта суспільства. Прийняття петиції допоможе зменшити ризик захворювань характерних для даного віку недуг: депресія, інсульту та інфаркту, ожиріння, проблем з пам’яттю, увагою, мисленням і т.д.», - пише авторка петиції Сокрута Анна Михайлівна.