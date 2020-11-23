В Сумской ОГА утверждают, что медики получают надбавку за оказание помощи больным COVID-19 Об этом сообщил в комментарии одному из телеканалов Украины начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, на сегодня медицинское учреждение, как только контрактуется с НСЗУ, получает средства. Тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включая и доплаты медикам в размере до 300% к заработной плате. За совершение этих доплат медработникам заведения несет ответственность главный врач.

По его словам, на Сумщине проблемы с получением доплат к заработной плате медикам нет. Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19, и средства индивидуальной защиты, включены в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медучреждений. Лечение в стационаре для пациента с COVID-19 является бесплатным.

В 17 медицинских учреждениях, где лечат больных COVID-19, есть больше месячного запаса средств индивидуальной защиты для медперсонала.

Что касается обеспечения коек кислородом, то в области, кроме кислородных концентраторов, в наличии 117 аппаратов ИВЛ, из которых по состоянию на утро 30 ноября были задействованы 10.