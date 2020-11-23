Локдаун в Украине продлится с 24 декабря до 15 января: раскрыты детали В Кабмине согласовали сроки локдауна. Он продлится с 24 декабря по 15 января.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в "Слуге народа". По информации источников "Сегодня" в правительстве, карантин начнется с 23 декабря.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", - сказано в сообщении.

Ранее информацию об этих датах локдауна сообщил нардеп "СН" Александр Дубинский в своем Фейсбук.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что новый карантин будет не похожим на тот, который украинцы пережили весной 2020 года. По его словам, речь идет об "интеллектуальном локдауне".

По его словам, интеллектуальный локдаун не подразумевает за собой одновременный выход с карантина всех областей, а учитывает эпидемиологическую ситуацию в отдельных регионах.

Таким образом, города, в которых ситуция с коронавирусом будет лучше, выйдут раньше с локдауна, нежели те, в которых эпидситуация хуже и даже могут продлевать меры ограничения.

Отметим, что об окончательном решении по введению локдауна сообщат не позднее пятницы, 4 декабря.