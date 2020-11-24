На Сумщине заболеваемость COVID-19 перевалила за 1000 Сумщина бьет рекорды по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. Населения за последние две недели.

На сегодня она составляет рекордные 1008,8 случаев. В среднем по Украине меньше в два раза – 492,2.

Далеко позади за нами идут Черкасская – 788,4, Киевская – 715 и Запорожская – 689,5…

Меньше всего этот показатель в Луганской области – 168,8.