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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:24285

На Сумщине упавшее от непогоды дерево перекрыло дорогу

В Ямпольском районе спасатели оказали помощь по ликвидации последствий непогоды.

Сегодня, 1 декабря, в 00:40, в Службу спасения 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи на автодороге «Ямполь - Дорошовка» вблизи с. Дорошовка Ямпольского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате ухудшения погодных условий на проезжую часть дороги упало дерево и перекрыло движение автотранспорта. Спасатели с помощью специнструмента распилили дерево и освободили проезд для транспорта.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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