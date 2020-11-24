На Сумщине упавшее от непогоды дерево перекрыло дорогу В Ямпольском районе спасатели оказали помощь по ликвидации последствий непогоды.

Сегодня, 1 декабря, в 00:40, в Службу спасения 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи на автодороге «Ямполь - Дорошовка» вблизи с. Дорошовка Ямпольского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате ухудшения погодных условий на проезжую часть дороги упало дерево и перекрыло движение автотранспорта. Спасатели с помощью специнструмента распилили дерево и освободили проезд для транспорта.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.