На Сумщине еще 830 случаев коронавируса: 10 летальных На утро 3 декабря в Сумской области подтверждено уже 31184 случая COVID-19.

За среду лабораторный центр подтвердил 830 новых случаев. 1040 человек выздоровели, - всего 13389. Умерло 10, - всего 393. Болеют 17402.

В Украине второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализированы - 1739 человек; летальных случаев – 243. Осуществлено тестирований за сутки - 72 678 (в том числе методом ПЦР - 47172, методом ИФА - 25506).

За все время пандемии в Украине заболело - 772 760 человек; выздоровели - 384 426 человек; летальных исходов - 12 960; проведения ПЦР-тестов - 4654206.