Три фракции Сумского облсовета покинули заседание Из-за кандидатуры Александра Стрельченко из «ОПЗЖ» на должность первого замглавы Сумского облсовета три фракции отказались принимать участие в голосовании.

Это «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «За майбутнє». Все депутаты этих фракций покинули заседание. В зале остались 37 депутатов, которые и будут безальтернативно «выбирать» первого зама.