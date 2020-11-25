Сумские биатлонисты снова без очков на Кубке мира Три дня отдыха в Контиолахти пролетели незаметно, и сегодня участники биатлонного Кубка мира отправились уже на свои вторые спринты в сезоне, открыв тем самым программу второго этапа.

Ветровая обстановка на стадионе сегодня благоприятствовала качественной стрельбе, плюс к тому спортсмены успели уже привыкнуть к непростой контиолахтинской трассе. А потому нули на огневых рубежах сегодня были совсем не редким явлением.

В этой ситуации промах в лежке главного фаворита гонки, Йоханнеса Бё, стал настоящим подарком для интриги спринта. С каким бы уважением ни относиться к трехкратному обладателю Большого хрустального глобуса, но наблюдать за его бессменными победами в одну калитку утомительно даже для преданных фанатов ).

Впрочем, сегодня Йоханнес и не был похож на сметающее торнадо! Достаточно сказать, что Бё-младший в спринте оказался не первым, и даже не вторым по чистому ходу. Точно так же не первым и не вторым оказался желтый биб лидера и в итоговом протоколе. Третье место – антирекорд сезона для Йоханнеса, тем не менее, сохранившее ему ведущее место в общем зачете.

Но без Бё на вершине подиума не обошлось. Будь братья-норвежцы близнецами, вполне можно было предположить, что перед стартом они обменялись номерами )) Тарьей сегодня был и быстрее, и точнее традиционно более успешного младшего брата, в результате – заслуженная победа! В предыдущий раз Тарьей Бё стоял на высшей ступени подиума в личных гонках Кубка мира три года назад – 2 декабря 2017 года, когда также выиграл спринт на первом этапе в Остерсунде.

Подиумную традицию сезона для сборной Германии поддержал Арнд Пайффер, который также закрыл все десять мишеней и отстал от победителя на 14 секунд. Учитывая, что еще в 15-ти секундах позади в гонку преследования ворвется Йоханнес Бё, субботний персьют обещает нам захватывающее зрелище!

А что же поразившие всех на минувших выходных шведы? Сегодня лишь Мартин Понсилуома запомнился по-настоящему, выиграв гонку чистым ходом, «привезя» тому же Йоханнесу почти 20 секунд. Но на рубеже Понсилуома был далеко не так успешен: три промаха даже при ураганном ходе позволили ему быть только восьмым. А звание команды-доминатора в мужском биатлоне возвращается к норвежцам: сразу четверо финишировали в числе первых семи!

В украинской команде Артем Прима подтвердил, что именно он по сумме факторов лучше других подопечных Юрая Санитры готов к старту сезона. Артем сегодня был и быстрее, и точнее партнеров по сборной, финишировав в итоге с одним промахом в двадцатке лучших– впервые для нашей мужской команды в нынешнем сезоне.

Первые кубковые очки заработал и Дмитрий Пидручный, финишировавший с 35-м результатом с двумя кругами штрафа. Вряд ли это тот результат, который может полностью удовлетворить нашего чемпиона мира, но главное сейчас – позитивная динамика. Такой сезон…

У остальной тройки украинцев, к сожалению, пока зацепиться за что-то положительное сложно. И не позавидуешь главному тренеру, которому после сегодняшнего спринта предстоит выбирать состав на эстафету. И ладно, если бы для оценки состояния ребят оставалась еще гонка преследования. Но ни уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, ни наши Богдан Цымбал с Антоном Дудченко в персьют не попали, финишировав за границами топ-60. Ну, по крайней мере, будет дополнительный день на подготовку к эстафете…

Пока же в общем зачете в тридцатке лучших Украину представляет лишь Артем Прима. А в Кубке наций наша команда начинает тяжелый подъем после проваленного первого этапа в Контиолахти – после спринта ребята поднялись на 13-е место. Все еще далеко, но основная борьба только начинается. А в стане лидеров уже сейчас начинает пугать перевес Йоханнеса Бё. По прошествии лишь трех гонок он опережает идущих следом брата Тарьея и Себастьяна Самуэльссона уже на 47 очков… Так же далеко убежала и команда Норвегии, оторвавшаяся от соперников из Германии на 134 балла, пишет biathlon.com.ua.

Спринт. Мужчины

1. Тарьей Бё (0+0) 24:03,7

2. Арнд Пайффер (0+0) +13,9

3. Йоханнес Тингнес Бё (1+0) +29,4

...

20. Артем Прима (1+0) +1:11,5

35. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:36,6

65. Руслан Ткаленко (0+2) +2:35,7

70. Богдан Цымбал (1+2) +2:45,4

83. Антон Дудченко (1+2) +3:13,7