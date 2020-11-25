В Сумах начинается первая сессия горсовета 8-го созыва (трансляция) На сегодня, 4 декабря, назначена первая сессия Сумского городского совета 8-го созыва.

Пока депутаты и другие официальные лица собираются.

На сессии вручат депутатам и мэру удостоверения. Также планируется принятие решений по заместителям головы, исполкому и депутатским комиссиям.