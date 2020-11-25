У мальчика на Сумщине подозрение на туляремию Это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть.

По сообщению ГУ «Сумской ОЛЦ МЗ Украины», в Сумской области 13-летнему мальчику установлено подозрение на диагноз «туляремия».

14 ноября у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39 °С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября был госпитализирован в инфекционное отделение.

Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания. А также применяют весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные.

Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы.

Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).

Основные симптомы туляремии:

- увеличение лимфоузлов;

- повышение температуры тела до 38-40 °С;

- сильная головная боль;

- общая слабость,

- головокружение, нарушение сознания;

- боль в мышцах;

- тошнота;

- рвота;

- покраснение лица и глаз;

- сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!

Для профилактики туляремии у человека используют живую туляремийный вакцину (Эльберта - Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).

Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.