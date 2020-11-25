Сумщина в ТОП-5 по количеству новых случаев коронавируса за сутки В Украине 8641 новый случай коронавирусной болезни за сутки, из них 477 в Сумской области.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.