В Сумах хотят закрыть два кальян-бара из-за нарушения карантина Сегодня, 7 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии представитель полиции сообщил, что за последнюю неделю в Сумах за нарушение карантинных правил составили 38 протоколов.

Из них 34 за нарушение требований относительно ношения масок, а 4 протокола составили на развлекательные заведения. В том числе два кальян-бара, которые нарушают режим работы не впервые. Речь идет об «EASY» и «Аист», на которые составили за неделю по два протокола за того, что они продолжают работать после 22.00.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил созвать внеочередное заседание исполкома, на котором рассмотреть проект решения об ограничении работы этих заведений за нарушения карантина.

Как сообщила замначальника горотдела торговли, быта и защиты прав потребителей Галина Даценко, всего в Сумах с 22.00 до 7.00 утра принимают посетителей 20 заведений, что запрещено решением исполкома. По ее словам, готовится проект решения исполкома о временном прекращении их работы.