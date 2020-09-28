В Сумах хотят закрыть два кальян-бара из-за нарушения карантина

Из них 34 за нарушение требований относительно ношения масок, а 4 протокола составили на развлекательные заведения. В том числе два кальян-бара, которые нарушают режим работы не впервые. Речь идет об «EASY» и «Аист», на которые составили за неделю по два протокола за того, что они продолжают работать после 22.00.
Мэр Сум Александр Лысенко предложил созвать внеочередное заседание исполкома, на котором рассмотреть проект решения об ограничении работы этих заведений за нарушения карантина.
Как сообщила замначальника горотдела торговли, быта и защиты прав потребителей Галина Даценко, всего в Сумах с 22.00 до 7.00 утра принимают посетителей 20 заведений, что запрещено решением исполкома. По ее словам, готовится проект решения исполкома о временном прекращении их работы.
Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление Заречного районного суда г. Сумы, которым жительница областного центра признана виновной в совершении...
27 октября женщина, которая находилась в помещении продуктового магазина без маски, Сумским районным судом привлечена к административной ответственности за нарушение...
Сегодня, 19 октября в Сумах прошло заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской...
Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области продолжает проводить мероприятия по мониторингу соблюдения карантина и противоэпидемических требований субъектами хозяйствования....