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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57185

У Сумах пройде Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини

Уперше у Сумській області в гібридному форматі пройде XVIІ Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Його активності пройдуть з 7 по 28 грудня 2020 р. Цього року майданчиками для показів і обговорень фільмів стануть не лише креативні простори, а у відповідь на виклики пандемії у межах Мандрівного Docudays UA на Сумщині відбудеться низка онлайн-кінопоказів та просвітницьких заходів.

Глядачі і глядачки матимуть нагоду поспілкуватися з режисер(к)ами стрічок, запрошеними правозахисниками/-цями, діяч(к)ами культури, безпосередньо переглянути найкраще фестивальне документальне кіно 2020 року та прийняти участь у ряді правозахисних навчальних заходів.

"«ТІН СПІРІТ» ПОЧИНАЄ СВОЮ МАНДРІВКУ А розпочнемо ми з презентації теми XVIІ Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та активностей в його рамках.
Переглянь презентацію Мандрівного на Сумщині 7 грудня 2020 року об 11.00 на сторінках наших соціальних мереж!
https://www.facebook.com/docudays.sumy.region
https://www.facebook.com/groups/docudays.sumy.region
https://www.instagram.com/docudays.sumy.region/
Приєднуйся до нас вже сьогодні! Разом буде цікавіше", - повідомляють організатори фестивалю. 

 
 
 
 
 
 
 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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