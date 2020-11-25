У Сумах пройде Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини

Його активності пройдуть з 7 по 28 грудня 2020 р. Цього року майданчиками для показів і обговорень фільмів стануть не лише креативні простори, а у відповідь на виклики пандемії у межах Мандрівного Docudays UA на Сумщині відбудеться низка онлайн-кінопоказів та просвітницьких заходів.

Глядачі і глядачки матимуть нагоду поспілкуватися з режисер(к)ами стрічок, запрошеними правозахисниками/-цями, діяч(к)ами культури, безпосередньо переглянути найкраще фестивальне документальне кіно 2020 року та прийняти участь у ряді правозахисних навчальних заходів.

"«ТІН СПІРІТ» ПОЧИНАЄ СВОЮ МАНДРІВКУ А розпочнемо ми з презентації теми XVIІ Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та активностей в його рамках.

Переглянь презентацію Мандрівного на Сумщині 7 грудня 2020 року об 11.00 на сторінках наших соціальних мереж!

https://www.facebook.com/docudays.sumy.region

https://www.facebook.com/groups/docudays.sumy.region

https://www.instagram.com/docudays.sumy.region/

Приєднуйся до нас вже сьогодні! Разом буде цікавіше", - повідомляють організатори фестивалю.