На Сумщине жертвой псевдобанкиров стала финансовый специалист госучреждения

В полицию Шостки обратилась 58-летняя жительница Ямпольского района. Женщина рассказала, что в конце октября на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником того банка, в котором она обслуживается. Мужчина объяснил ей, что из-за подозрительных операции по ее финансовому счету, «кредитную» карточку заблокировали. Чтобы ее активировать, клиентка должен назвать ему номер своего финансового документа и cvv-код, находящийся на обратной стороне карточки
Женщина выполнила поставленные условия, и через несколько минут получила смс-сообщение из банка о снятии с ее счета 30000 гривен. Однако сразу в полицию она не обратилась, якобы, по уважительным причинам. Всю серьезность ситуации она поняла только тогда, когда начала получать из финансового учреждения напоминание о необходимости погашения кредита.
В своих объяснения полицейским заявительница указала, что знала о такой мошеннической схеме, но все же поверила незнакомому телефонному собеседнику.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят якобы из банка и просят назвать коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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