На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 6 декабря спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Дружбы в с. Поповка Конотопского района.

Из районного центра на место происшествия выезжало отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда ООО «Мотордеталь».

По предварительным данным, хозяйка дома проснулась, почувствовав едкий запах дыма, разбудила мужа. Напуганные люди выбежали на улицу и пошли к соседям, от которых и позвонили спасателям. Как стало известно, горение происходило на кухне. Горели обшитые пластиком стены, а огонь перекинулся на бытовую технику и перекрытия дома.

В 00:23 пожар был локализован, в 3:13 ликвидирован.

Допустимой причиной пожара стало короткое замыкание электросети.