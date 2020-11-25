В Сумах пьянка завершилась поножовщиной Во время совместного распития спиртных напитков, между двумя сумчанами внезапно возникла ссора, в результате которой 40-летний мужчина схватился за нож и нанес телесные повреждения своему товарищу.

Полицейские, прибыв по указанному адресу, установили, что во время совместного употребления алкогольных напитков между 40-летним мужчиной и его 34-летним знакомым внезапно возник словесный конфликт, в ходе которого ранее судимый гражданин, не сдержав агрессии, схватил нож и нанес телесные повреждения своему знакомому.

«Скорой» пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Злоумышленника полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.