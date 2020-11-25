В Сумах будут судить виновника смертельной аварии на Харьковской 3 декабря в Заречный районный суд г. Сумы поступило дело по обвинению мужчины в совершении смертельного ДТП на перекрестке улиц Линейная и Харьковская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Событие произошло 21 октября 2020 года. По материалам обвинительного акта, водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем MAN и, осуществляя поворот налево на зеленый сигнал светофора с улицы Линейной на Харьковскую, допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пешеход от полученных травм погиб на месте ДТП. Подготовительное судебное заседание состоится 14 декабря.