Призер чемпионата мира по панкратиону с Сумщины прошел финальный курс химиотерапии

Об этом в Фейсбуке написала путивлянка Ольга Бутова
«Шестой финальный курс химиотерапии пройден!!!
Саша обязательно победит в этой тяжёлой борьбе за жизнь! И мы ему в этом поможем!
После обследования на ПЭТ-КТ будет понятно, победила ли химия опухоль или нужна сложная операция.
Пройденный курс Александром Стрельниковым сильно ударил по его здоровью. Нужна серьёзная реабилитация!
Просьба принять участие и поддержать Сашу! Важна даже минимальная ПОМОЩЬ на одну из банковских карт его мамы
Стрельникова Татьяна Васильевна
4149439002002453 privatbank
4441114451794927 monobank
Репост пожалуйста!!!», - написала она.