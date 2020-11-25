Призер чемпионата мира по панкратиону с Сумщины прошел финальный курс химиотерапии Настоящий Герой – пожарный, член национальной сборной Украины по панкратиону 2012-2013 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, Александр Стрельников завершил шестой финальный курс химиотерапии.

Об этом в Фейсбуке написала путивлянка Ольга Бутова

«Шестой финальный курс химиотерапии пройден!!!

Саша обязательно победит в этой тяжёлой борьбе за жизнь! И мы ему в этом поможем!

После обследования на ПЭТ-КТ будет понятно, победила ли химия опухоль или нужна сложная операция.

Пройденный курс Александром Стрельниковым сильно ударил по его здоровью. Нужна серьёзная реабилитация!

Просьба принять участие и поддержать Сашу! Важна даже минимальная ПОМОЩЬ на одну из банковских карт его мамы

Стрельникова Татьяна Васильевна

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Репост пожалуйста!!!», - написала она.