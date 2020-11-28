Сумчанин за неуплату алиментов отработает 120 часов 8 декабря Заречный районный суд г. Сумы привлёк к административной ответственности отца, который имеет задолженность по алиментам, и наложил ему наказание в виде общественно полезных работ сроком 120 часов.

Согласно материалам дела мужчина не платил алименты на содержание своей дочери, что привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что те фактические данные, которые содержатся в протоколе и деле, дают основания утверждать, что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения по ч.1 ст. 183-1 КУоАП.

Учитывая характер совершенного правонарушения, личность мужчины, привлекаемого к административной ответственности, суд счел необходимым применить к нему взыскания в виде общественно полезных работ.

Кроме того, правонарушителю придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано апелляционном порядке течение 10 дней.