Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда Перевозчики, которые работают на рынке перевозок пассажиров в Сумах написали открытое письмо мэру Сум, которое разместили на одном из интернет-ресурсов города.

«Шановний Олександре Миколайовичу!

До Вас звертаються керівники підприємств, які працюють на ринку перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах у м. Суми. Ми вирішили звернутися до Вас із відкритим листом, тому що усі наші спроби донести до Вас інформацію в галузі перевезення пасажирів в місті не призвели до успіху. В усіх Ваших профільних замів, із якими ми зустрічались, відповідь одна: «Ми все доповіли меру». І так протягом майже двох років. Нам дуже не хотілося б вважати, що Вам байдужа подальша доля пасажирського транспорту в Сумах. На нашу думку, Ви не зовсім розумієте те становище, в якому ми зараз опинилися, до речі, не тільки ми, але й увесь пасажирський транспорт — на сьогодні в даній галузі склалася критична ситуація.

Протягом останніх шести років наші приватні підприємства знаходяться під зовнішнім керуванням виконавчого комітета Сумської міської ради, він вирішує:

— як нам працювати;

— скільки людей возити;

— яка вартість проїзду.

До речі, за останні шість років жодного разу виконавчий комітет Сумської міської ради при встановленні розрахункової вартості проїзду навіть не запитав керівників підприємств, чи зможуть вони працювати в умовах, у яких їх змушує працювати виконавчий комітет.

Сумський виконавчий комітет прийняв безпідставно, з порушенням чинного законодавства, рішення, згідно з яким проїзд для учнів 1-4 класів становить 2 грн, а пенсіонерам за віком — 3 грн. Ми не знаємо жодної галузі в Сумах, на яку міська влада поклала би таке велике соціальне навантаження. На наше звернення до міської влади з цього питання нам надійшла відповідь, більше схожа на відписку: «види та обсяг пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається види та обсяг пільгових перевезень та порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень».

Приватним перевізникам, які працюють на постійних міських маршрутах у м.Суми, не було встановлено ані видів, ані обсяг пільгових перевезень, ані порядку компенсації збитків від цих перевезень, — той, хто писав нам відповідь, просто переплутав приватних перевізників із КП «Електроавтотранс». Нам не зрозуміло, чому компенсації від збитків на перевезення пільгової категорії та компенсацію збитків від роботи в умовах карантину отримає лише КП «Електроавтотранс», тоді як перевезення пільгових пасажирів за пільговою вартістю та роботою в умовах карантину здійснюють ВСІ перевізники, які працюють у місті Суми. Жоден із перевізників не наполягав і не наполягає на компенсації збитків від перевезення пільгової категорії, а лише наполягає на встановленні економічно обґрунтованої вартості проїзду, що передбачено ст.10 Закону України про автомобільний транспорт. Наші розрахунки вже майже два роки виконавчий комітет Сумської міської ради безпідставно не розглядає. За цей час вже тричі змінилася мінімальна заробітна плата, що неминуче веде до збільшення податків, подорожчали запасні частини, зросли всі складові вартості проїзду. Два місяці підприємства працювали в умовах жорсткого карантину та вже протягом семи місяців працюють в умовах адаптивного карантину. Міська влада взяла на себе все керування нашими підприємствами, окрім наслідків, до яких приводе таке керування. А наслідки катастрофічні!

Зараз стоїть питання: бути чи ні пасажирському транспорту в місті Суми. За той час, який Ви керуєте містом, у зв’язку зі збитковістю перевізники відмовляються від маршрутів, майже 30% автобусів перестали працювати на маршрутах міста, в місті не лишилося жодного автобуса середньої місткості, хоча шість років тому їх було більше ста. І те, що зараз в місті не вистачає транспорту, відчуває на собі кожен пересічний мешканець.

Перевезення пасажирів — це та галузь, яка потребує щоденного вкладання коштів. Це і придбання запасних частин, придбання паливно-мастильних матеріалів, поточний ремонт рухомого складу. На даний час прибутку не вистачає не тільки на сплату обов’язкових платежів та виплати заробітної платні — на деякі підприємства за борги перед Державою накладений арешт на розрахункові рахунки та рухомий склад, який належить підприємству. Більш того, немає коштів на утримання рухомого складу в технічно-справному стані, а від цього залежить здоров’я та життя мешканців нашого міста! Сьогодні на підприємствах почали знімати запасні частини з одного автобуса і встановлювати на другий, щоб один з двох автобусів зміг виїхати на маршрут, а це вже скоро призведе до повної зупинки транспорту, і чекати цього не довго, не більше двох місяців.

Шановний Олександре Миколайовичу, ми, керівники підприємств, які працюють на ринку перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах в м. Суми, наполягаємо на негайному вирішенні проблем, які виникли в даній галузі», - говорится в письме.