В Сумах задержали иностранного мошенника Гражданин Республики Беларусь продавал квартиры в несуществующих домах.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет 1,2 миллиона долларов США. На родине разыскиваемому грозит до 10 лет заключения.

Согласно учетов Генерального секретариата Интерпола, 39-летний гражданин Республики Беларусь с февраля 2018 года находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве. В течение пяти лет злоумышленник и его сообщники продавали квартиры в несуществующих домах. Продажа недвижимости осуществляли по поддельным документам. Сумма убытков, причиненных потерпевшим, составляет 1,2 млн долларов США.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с коллегами с Сумщины провели оперативно-розыскные мероприятия и установили злоумышленника. Задержали разыскиваемого в городе Сумы.

Согласно законодательству Республики Беларусь, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.