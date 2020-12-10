Переизбранный мэр Бурыни вовремя не зарегистрировался на должность Новоизбранный глава Бурынской территориальной громады Виктор Ладуха вовремя не написал заявление о регистрации его на должность мэра.

Теперь городская территориальная избирательная комиссия ждет разъяснений от ЦИК, как действовать дальше: принять просроченное заявление или назначать перевыборы.

«Никто ничего нам не говорит, мы не знаем ничего. Мы подали постановление, мы подали протокол, мы подали копию его больничных, и на этом все как есть, так и есть», - комментирует ситуацию глава Бурынской городской ТИК Любовь Булава.

Суспільне пыталось узнать у чиновника, почему он не подал заявление в установленные сроки. Его телефон в течение дня не отвечал. В приемной сообщили, что Виктор Ладуха не на рабочем месте. Суспільне направило информационный запрос в ЦИК с вопросом: как должна действовать ТИК в таких случаях.