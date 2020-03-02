На Сумщині арештовано асфальтний завод

За клопотанням Охтирської місцевої прокуратури рішенням суду на асфальтний завод накладено арешт та з метою забезпечення збереження передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 1 ст. 241 та ч. 1 ст. 382 КК України). Водночас вирішується питання про обернення вказаного майна в дохід держави.

За даними слідства, з початку 2019 року у вказаного підприємства, яке функціонує в м. Охтирка, відсутні договір оренди майданчика та обладнання, а також дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Попри це, асфальтний завод періодично продовжує свою роботу, при цьому від місцевих жителів до правоохоронних органів систематично надходять скарги на його діяльність, у тому числі на забруднення навколишнього природного середовища, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.