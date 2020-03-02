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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:20384

На Сумщині арештовано асфальтний завод

За клопотанням прокуратури накладено арешт та передано АРМА асфальтний завод, який функціонує на Сумщині без необхідних дозволів.

За клопотанням Охтирської місцевої прокуратури рішенням суду на асфальтний завод накладено арешт та з метою забезпечення збереження передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 1 ст. 241 та ч. 1 ст. 382 КК України). Водночас вирішується питання про обернення вказаного майна в дохід держави.
За даними слідства, з початку 2019 року у вказаного підприємства, яке функціонує в м. Охтирка, відсутні договір оренди майданчика та обладнання, а також дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Попри це, асфальтний завод періодично продовжує свою роботу, при цьому від місцевих жителів до правоохоронних органів систематично надходять скарги на його діяльність, у тому числі на забруднення навколишнього природного середовища, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.
Право Арешт Прокуратура
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