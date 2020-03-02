На Сумщині арештовано асфальтний завод

Одного з керівників Державної екологічної інспекції у Сумській області судитимуть за хабар у 50 тис за лояльну перевірку підприємства....
Алексей Ляшенко стал заместителем прокурора Сумской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры....
По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области 27 мая принято решение о признании недействительным договора о совместной деятельности...
Одиозный сумской прокурор Валентин Жеребкин ушел на пенсию, не став аттестоваться....
С 2 марта для 115 прокуроров прокуратуры Сумской области начинается процесс аттестации....