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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58267

На Сумщине в ДТП погиб велосипедист

Происшествие произошло сегодня, 19 декабря, около 13.00, на улице Роменской в селе Штеповка Лебединского района.

Предварительно установлено, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле», совершила наезд на велосипедиста. В результате 31-летний житель Лебединского района от полученных травм скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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