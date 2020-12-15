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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:38121

Сумские баскетболисты обыграли днепрян

Сегодня, 19 декабря, в Сумах прошел первый баскетбольный матч в сезоне.

В матче уже 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге БК «СумДУ» принимал «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР №5». Игра завершилась легкой прогулкой для хозяев площадки. Они позволили гостям выиграть только последнюю четверть - 82:73 (22:16, 24:18, 21:14, 15:25).

Это была пятая победа сумчан в 9 матчах.

Завтра пройдет повторная игра.

Лучшими на площадке в составе сумчан были: Александр Прокопенко – 26 очков + 5 передач, Игорь Юркевичус – 13 очков + 5 подборов, Григорий Алтухов – 10 очков + 3 перехвата, Евгений Бречко – 9 очков + 9 подборов + 6 передач

Спорт
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