На Сумщине прокуратура настаивает на возвращении интернату 47 га земли стоимостью более 1 млн грн Роменской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области направлен иск о признании недействительным договора подряда и освобождении земельного участка площадью 47 га и стоимостью более 1 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2019 году между интернатом и фермерским хозяйством заключен договор на выращивание сельскохозяйственной продукции. Однако заключенный договор противоречит интересам государства, поскольку является мнимым и фактически скрывает договор аренды земли. Более того, указанные земельные участки относятся к интернату на праве постоянного пользования, поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства, заведение лишено права распоряжаться ими.

В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.