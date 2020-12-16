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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56474

На Сумщині хочуть скасувати результати торгів на реконструкцію кафе за 29 млн грн

Прокуратура вимагає скасувати результати торгів щодо реконструкції їдальні-кафе під освітньо-культурний центр вартістю майже 29 млн грн.

  Охтирською місцевою прокуратурою до Господарського суду Сумської області направлено позов про визнання недійсними результатів публічної закупівлі та договору про закупівлю.

Так, за результатом відкритих торгів щодо реконструкції їдальні-кафе під освітньо-культурний центр у м. Тростянець переможцем визнано учасника із сумою майже 29 млн грн, при цьому найбільш економічно вигідна пропозиція була відхилена. Однак, прокуратурою встановлено, що закупівля проведена з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Зокрема, найдешевшу тендерну пропозицію було відхилено безпідставно. Більш того, пропозиція переможця не відповідає вимогам тендерної документації. Відтак прокуратура наполягає на визнанні недійсним результатів торгів.

На даний час відкрито провадження по справі, триває судовий розгляд. 

Прес-служба Сумської обласної прокуратури

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