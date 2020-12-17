Сумський апеляційний суд відмовив засудженому до довічного позбавлення волі у звільнені від покарання

Через 16 років чоловік звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про його звільнення від покарання. Оскільки, на його думку, призначене покарання суперечить Конституції України, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, то просив визнати покарання у виді довічного позбавлення волі таким, що суперечить нормам та актам вищої юридичної сили, та звільнити з-під варти в залі суду. Проте місцевий суд відмовив засудженому у задоволенні його прохання. Вважаючи, що судом першої інстанції було порушено його право на доступ до правосуддя та право на захист, засуджений звернувся до Сумського апеляційного суду зі скаргою, в якій зазначав, що ухвала суду постановлена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства, а відтак є незаконною та необґрунтованою. Розглянувши матеріали кримінального провадження, колегія суддів Сумського апеляційного суду відмовила апелянту у задоволенні його апеляційних вимог і залишила ухвалу суду першої інстанції без змін, зазначивши, що суд, розглядаючи клопотання засудженого про звільнення від покарання, діяв відповідно до кримінального процесуального закону України та у межах своїх повноважень.