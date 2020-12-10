На Сумщине 40462 случая заболевания COVID-19: подробности На 31 декабря 2020 года в Сумской области 40642 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 337 человек (Сумы - 130, Шостка - 44, Ромны – 18, Ахтырка - 33, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н – 18, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н – 24, Лебединский р-н - 3, Л.-Долинский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Роменский р-н - 8, Сумской р-н – 27, Тростянецкий р-н - 8, Шосткинский р-н - 5, Ямпольский р-н – 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 527 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 3 (Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 34186 человек, из них за минувшие сутки - 278 (Сумы - 58, Шостка - 1, Ромны - 45, Ахтырка - 5, Лебедин - 54, Бурынский р-н - 55, В.-Писаревский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Лебединский р-н - 8, Роменский - 3, Сумской р-н - 18, Тростянецкий р-н - 27, Ямпольский р-н - 2).