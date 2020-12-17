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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47250

На Сумщине киргиз пытался подкупить пограничников

Чтобы беспрепятственно пересечь границу в пункте пропуска «Бачевск», иностранец предложил пограничникам взятку.

Сегодня ночью во время проведения в пункте пропуска «Бачевск» пограничного контроля гражданина Кыргызстана, который в пешем порядке следовал в Украину, последний не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания в нашем государстве. Чтобы все же попасть в Украину, он предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 3900 российских рублей за беспрепятственное пересечение государственной границы, на что получил категорический отказ. О факте прекращения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК Украины, пограничники сообщили работникам полиции.

Сейчас после проведения работниками полиции определенных законодательством мероприятий, относительно 43-летнего иностранца принято решение об отказе в пропуске на территорию Украины, в установленном порядке возвращено в РФ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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