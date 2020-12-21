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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:251082

Нардеп с Сумщины с семьей подхватил коронавирус

Народный депутат Украины Александр Качура родом из Конотопа сообщил в Фейсбуке, что получил положительный результат теста на COVID-19.

«Под елку моя семья получила положительные тесты на COVID-19. Время самоизоляции я использую, чтобы переосмыслить и более детально проанализировать предыдущий период и спланировать дальнейшую политическую борьбу.

О введении с 8 января «жестокого карантина», то следует понимать, что статистика МОЗ - далека от реальности. В нее включают результаты ПЦР-тестирования, в то время как абсолютное большинство украинских граждан пользуется экспресс-тестами, которые не включают в официальных данных.

В любом случае надо опираться на мнение ученых и врачей, а не всевозможных комментаторов из эфиров ток-шоу. Это должен быть честный диалог с обществом, в ходе которого бизнеса и каждому гражданину Правительство объясняет логику каждого принятого решения», - написал он.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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