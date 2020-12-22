Юлия Джима ухудшила позиции после гонки преследования Второй соревновательный день пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе посвящен гонкам преследования.

Персьют у женщин изначально рисковал стать театром одного актера – победительницы спринта Тирил Экхофф, которая уже на страте выигрывала у ближайшей конкурентки полминуты. Ситуация для соперниц усугубилась после первого рубежа, который норвежка прошла чисто, а бежавшая следом Ханна Эберг отправилась на штрафной круг, пишет biathlon.com.ua.

Но эмоциональная Тирил не была бы собой, если бы спокойно без борьбы довела дело до победы. Промах на втором рубеже позволил двум соперницам подобраться на дистанцию одного промаха. И этот промах пришел на заключительном рубеже! Навязать борьбу лидеру сумела Марте Олсбю Ройселанд, которая стартовала пятой, но чисто прошла все огневые рубежи и на последний круг ушла в трех секундах за подругой по сборной Норвегии!

Со стартовых метров пятого круга Экхофф попыталась оторваться от обладательницы желтого биба, но Марте продемонстрировала удивительную цепкость, и все-таки удержалась за спиной Тирил. Впрочем, яростной борьбы за победу не получилось. То ли Олсбю не была настроена по-настоящему бросать перчатку коллеге по сборной, то ли Экхофф действительно значительно сильнее, но всю дистанцию последнего круга Тирил контролировала ситуацию в гонке, и, несмотря на итоговое преимущество всего в полсекунды, усомниться в победе поводов не дала.

Ну а Марте Олсбю Ройселанд довольствовалась вторым местом на подиуме и увеличением отрыва в общем зачете до 43-х очков – после того как Ханна Эберг эту гонку преследования закончила лишь восьмой.

Третьей же вновь стала австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая, «распечатав» в спринте не покорявшиеся ранее личные подиумы, теперь организовала уже мини-серию из призовых мест.

Прорывом дня стоит назвать рывок Доротеи Вирер, которая после неудачи в спринте сумела сегодня с 31-го места подняться на седьмую позицию. Достижение могло быть и более весомым, но обладательница Большого хрустального глобуса двух предыдущих сезонов пока не готова показывать максимальные скорости на дистанции: на последнем круге итальянка сразу троим соперницам уступила право поучаствовать в цветочной церемонии.

Лучшая из украинок в первой гонке 2021 года выпускница СумГУ Юлия Джима сегодняшнее преследование начала здорово: чисто отработав обе лежки, она постепенно поднималась в промежуточном протоколе, и к третьему рубежу подошла уже седьмой! Увы, здесь Юлю поджидала неудача в виде двух кругов штрафа, после чего задачей-максимум для нашей спортсменки стала борьба за повторение вчерашнего результата – попадание в десятку лучших.

Задача была вполне посильной, но помешал еще один промах на заключительном рубеже, после которого на финише Джима оказалась 14-й. Тем не менее, отмечаем еще один очень качественный результат Юли, после которого она составила компанию Дарье Блашко в топ-тридцатке общего зачета Кубка мира.

Сегодняшняя именинница Елена Пидгрушная вышла на старт с менее амбициозными задачами. Вероятней всего – попытаться набрать несколько кубковых очков, попутно не растратив все силы накануне завтрашних микстов. А потому логичной выглядела ставка на точность на огневых рубежах. Ставка почти сработала – три рубежа из четырех Пидгрушная прошла без штрафа, за счет чего, даже не включая максимальные обороты на дистанции, поднялась с 53-го места на 39-е.

Гонка преследования. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+1+0+1) 32:20,9

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) +0,5

3. Лиза Тереза Хаузер (0+0+0+1) +43,0

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14. Юлия Джима (0+0+2+1) +2:17,2

39. Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +4:17,5